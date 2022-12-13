Эксперты оценили будущее российского авиапрома

По мнению авторов Telegram-канала "Мейстер", в будущем представителям отрасли потребуется поддержка от государства.

Недавно президент РФ Владимир Путин раскритиковал министра Дениса Мантурова за отсутствие заключённых контрактов на производство в области авиапрома. О будущем отрасли в стране поразмышляли авторы Telegram-канала "Мейстер".

Авторы поста отметили, что для заключения контракта производителю приходится искать "золотую середину" между жесткими требованиями госзаказа, условиями, которые выставили субподрядчики, и рентабельностью. С учётом СВО, принципы работы авиапромышленности в стране должны быть радикально пересмотрены по нескольким пунктам, от фонда оплаты труда до создания цепочек поставок.

В том, что в авиапроме контракты будут, сомнений особых нет, как и в том, что предприятиям в любом случае потребуется дополнительная поддержка для их исполнения. Работу над тем, чтобы и в других сферах подобные проблемы были устранены с самого начала и не оборачивались ни торможением контрактов, ни излишним вниманием следственных органов, еще предстоит начать. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Piter.TV