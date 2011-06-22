В МИД РФ рассказали о том, что граждане республики не понимают, куда их втягивают местные власти.

Страны коллективного Запада активно втягивают Молдавию в антироссийскую кампанию по тому сценарию, что аналогичен украинскому кризису. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Москве от 30 ноября сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница пояснила, что эти действия вызывают у дипломатов сожаление. Захарова добавила, что эта деятельность со стороны Запада ведется руками местных политиков, которые "окормлялись из западной кормушки".

Сценарий аналогичен тому, который был реализован на Украине: зачистка информационного пространства от неугодных мнений, репрессии, разжигание русофобии, отход от нейтрального статуса, сближение с НАТО. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: силовые планы на Крым подтверждают угрозу от Киева.

Фото и видео: МИД России