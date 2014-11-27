Роджер Уотерс объяснил принцип, по которому работает "Запад" в противостоянии Москве.

Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил,о том, что коллективный Запад пытается выставить егоЮ российского президента Владимира Путина и многих других "плохими парнями" в развернувшейся моральном сражении между добром и злом. Соответствующей информацией иностранный артист поделился с журналистами "РИА Новостей". В беседе приняла участие корреспондентки из Луганска Фаина Савенкова. Музыкант заметил, что недружественные Москве правительства пытаются представить в негативном свете всех тех, кто от них отличается и находится по другую сторону в этой борьбе.

Мы участвуем в экзистенциальной битве за сохранение души человечества. Это очень большая философская, моральная битва между добром и злом, правильным и неправильным. Если мы проиграем эту битву, если фашисты, если правительство США, если враг в этой битве победит, они уничтожат эту планету. Роджер Уотерс, участник Pink Floyd

Ранее Роджер Уотерс на заседании Совета по безопасности ООН в феврале 2023 года заявил о том, что не считает неспровоцированной российскую специальную военную операцию на Украине. Артист осудил провокаторов. Он также призвал лидера Белого дома Джо Байдена, президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского договориться о прекращении огня на Украине.

Кроме того, исполнитель выступил против поставок западных вооружений Киеву.

Основатель Pink Floyd заявил, что западные СМИ пишут то, что им скажут.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости