Роджер Уотерс рассказал о том, что Джо Байден поддерживает геноцид.

Мейнстримные западные СМИ в настоящее время не объективны и субъективно отражают ситуацию, которая происходит на Донбассе и в секторе Газа и пишут то, что им скажут власти. Соответствующей информацией иностранный артист поделился с журналистами "РИА Новостей". В беседе приняла участие корреспондентки из Луганска Фаина Савенкова. Иностранец добавил, что говорит не о предоставлении новостей, а о подаче определенного нарратива. Спикер заметил, что лидер Белого дома Джо Байден в отличие от российского Владимира Путина поддерживает геноцид палестинского народа, заявил основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс в беседе с журналисткой из Луганска Фаиной Савенковой, видеозаписью интервью она поделилась с РИА Новости.

Например, что касается Ближнего Востока, Джо (Байден – ред.) поддерживает геноцид палестинского народа. Владимир Путин – нет. Я не поддерживаю. Фаина не поддерживает. Миллиарды из нас в мире не поддерживают. Роджер Уотерс, участник Pink Floyd

Эксперт добавил, что тем людям, которые не поддерживают геноцид палестинского народа на Ближнем Востоке, небезразлична подписанная в 1948 году Всеобщая декларация прав человека и 30 ее статей. Уотерс призвал мировое сообщество наделить ООН, Международный уголовный суд и Международный суд ООН правильными полномочиями для обеспечения исполнения договоренностей, чтобы навсегда положить конец войнам.

Основатель Pink Floyd Уотерс готов выступить в России.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости