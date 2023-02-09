Основатель Pink Floyd Уотерс готов выступить в России

Роджер Уотерс рассказал о сложностях подготовки тура.

Основатель музыкальной группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил о том, что он что готов выступить в России и Украине, когда возобновит свою концертную деятельность. Соответствующей информацией иностранный артист поделился с журналистами "РИА Новостей". В беседе приняла участие корреспондентки из Луганска Фаина Савенкова.

У меня сейчас нет тура. Я гастролировал с шоу под названием This Is Not a Drill в течение двух лет. А так, конечно, да, конечно. Русские приглашали меня поехать и дать концерты в Санкт-Петербурге и Москве. Роджер Уотерс, участник Pink Floyd

Иностранец указал на то, что организация концертного тура - весьма хлопотное дело. Роджерс заметил, что в мероприятии задействовано около 170 человек и 30 тягачей с прицепами, в которых находится необходимое оборудование. Музыкант добавил, что хотел был сыграть и на территории Украины в честь завершения регионального конфликта.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости