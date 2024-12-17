Американец прокомментировал действия Белого дома в последние месяцы по эскалации конфликта между Киевом и Москвой.

Разрешение стран коллективного Запада к Вооруженным силам Украины бить дальнобойными ракетами вглубь российской территории является огромной ошибкой политического руководства, это не поможет армии киевского режима на поле боя. Соответствующей информацией иностранный артист поделился с журналистами "РИА Новостей".

Это огромная ошибка. Разрешение на использование этих систем никак не влияет на исход конфликта. Это просто позерство, жест, который ничего не меняет на поле боя. Это не приносит никакой пользы Украине. Роджер Уотерс, музыкант

Напомним, что российский президент Владимир Путин ранее выступил с обращением к нации, в котором заявил о том, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях. ВСУ применили дальнобойные ракеты ATACMS американского производства и дальнобойные Storm Shadow британского изготовления В ответ на использование такого западного оружия 21 ноября Москва совершила комбинированный удар по объекту ВПК Украины. Речь идет о том, что в Днепропетровске был поражен крупный промышленный комплекс, который созданием ракетного вооружения и техники. В боевых условиях было проведено, в том числе, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник".

Основатель Pink Floyd прокомментировал применение Россией "Орешника".

Фото и видео: Telegram / РИА Новости