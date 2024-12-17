Основатель американской музыкальной группы Pink Floyd Роджер Уотерс впрокомментировал недавнее применение российскими военнослужащими гиперзвуковой ракеты средней дальности "Орешник". Иностранец предположил, что это событие заставило задуматься лидера киевского режима Владимира Зеленского о том, куда движется ситуация с региональным конфликтом и что ему требуется сделать в ближайшие два месяца до того момента, как к власти в Белом доме придет республиканец-президент Дональд Трамп. Соответствующей информацией иностранный артист поделился с журналистами "РИА Новостей".
Возможно, он сделает какие-то выводы до ухода президента США Джо Байдена и пока будущий глава Штатов Дональд Трамп не начал диктовать условия. Посмотрим.
Роджер Уотерс, музыкант
Исполнитель добавил, что в странах коллективного Запада практически не было представлено сведений о последствиях ракетного удара, что, по его мнению, свидетельствует о значимости произошедшего.
Запад выставляет Путина в дурном свете, заявил основатель Pink Floyd.
Фото и видео: Telegram / РИА Новости
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