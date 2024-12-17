Роджер Уотерс рассказал о возможных шагах украинских властей.

Основатель американской музыкальной группы Pink Floyd Роджер Уотерс впрокомментировал недавнее применение российскими военнослужащими гиперзвуковой ракеты средней дальности "Орешник". Иностранец предположил, что это событие заставило задуматься лидера киевского режима Владимира Зеленского о том, куда движется ситуация с региональным конфликтом и что ему требуется сделать в ближайшие два месяца до того момента, как к власти в Белом доме придет республиканец-президент Дональд Трамп. Соответствующей информацией иностранный артист поделился с журналистами "РИА Новостей".

Возможно, он сделает какие-то выводы до ухода президента США Джо Байдена и пока будущий глава Штатов Дональд Трамп не начал диктовать условия. Посмотрим. Роджер Уотерс, музыкант

Исполнитель добавил, что в странах коллективного Запада практически не было представлено сведений о последствиях ракетного удара, что, по его мнению, свидетельствует о значимости произошедшего.

Запад выставляет Путина в дурном свете, заявил основатель Pink Floyd.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости