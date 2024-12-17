Роджер Уотерс назвал преимущества RT.

Известный американский музыкант Роджер Уотерс резко осудил санкционное давление со стороны Вашингтона и коллективного Запада в отношении российских СМИ, подчеркнув важность свободы слова. Соответствующей информацией иностранный артист, основатель группы Pink Floyd поделился с журналистами "РИА Новостей".

Это ужасно. Должна быть свободная пресса, которой нет. Эта битва, однако, в основном будет вестись в интернете, потому что RT можно все еще найти. Что мне всегда нравилось в RT, так это их подробность повествования и отсутствие рекламы. Роджер Уотерс, музыкант

Специалист отметил, что ранее появлялся в эфире RT в США и Великобритании, однако после введения запретов и ограничений работа данного канала на Западе была прекращена. Роджер Уотерс добавил, что власти удалили все, что от СМИ не только для общезападной аудитории, но также материалы о внутригосударственных событиях.

Основатель Pink Floyd раскритиковал разрешение бить ракетами вглубь России.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости