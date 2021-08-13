Роджер Уотерс поразмышлял о назначении российской ракеты.

Название российской гиперзвуковой ракеты средней дальности "Орешник" может быть связано с принципом ее действия — поражением цели противника сразу несколькими боеприпасами, словно осыпая ее гроздью орехов. Соответствующей информацией иностранный артист, основатель группы Pink Floyd поделился с журналистами "РИА Новостей". Ранее президент Владимир Путине в ходе своей прямой линии со СМИ и населением страны заметил, что не знает, почему оружие имеет такое название.

Я думаю, ее так назвали, потому что она сбрасывает несколько "орехов" при попадании в цель. Не могу придумать другую причину, чтобы назвать ракету в честь дерева. Роджер Уотерс, музыкант

Напомним, что глава государства от 21 ноября выступил с заявлением о нанесении комбинированного удара по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины. Такая мера была предпринята руководством России в ответ на применение Вооруженными силами противника американского и британского дальнобойного оружия. Речь идет о комплексе в Днепропетровске, где производят в том числе ракетную технику. Наши военнослужащие в боевых условиях испытали одну из новейших систем "Орешник" — баллистическую ракету в ее безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания прошли успешно, а цель запуска была достигнута.

Основатель Pink Floyd осудил санкции США против российских СМИ.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости