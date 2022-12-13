Запад стоит за полноценным военным планированием на Украине, заявил МИД

В МИД РФ оценили роль Запада в украинском кризисе.

Коллективный Запад стоит за полноценным военным планированием, а не только тактическим наведением, на территории Украине со стороны киевского режима. Соответствующей информацией с журналистами в Москве на регулярном брифинге поделилась официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница заметила, что международные союзники ВСУ уже громко подтверждают свое участие в региональном кризисе.

Западники открыто заявляют, что они сделают все возможное, чтобы анонсированное в ближайшее время наступление ВСУ состоялось. То есть они даже не скрывают, что именно они стоят за всем этим самым. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: аппетиты Киева в запросах вооружения растут в геометрической прогрессии.

Фото и видео: МИД России