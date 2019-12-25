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Запад провалился с "цветной революцией" в Белоруссии
Сегодня, 15:30
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Запад провалился с "цветной революцией" в Белоруссии

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Александр Лукашенко дал интервью арабскому телеканалу Sky News Arabia.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что коллективный Запад провалился с проведением "цветной революции" в республике. Такое заявление глава государства сделал в интервью арабскому телеканалу Sky News Arabia.

Запад провалился с проведением "цветной революции" в Белоруссии.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Напомним, что официальный Минск неоднократно говорил о том, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Александр Лукашенко обвинял в политической нестабильности в Белоруссии Запад. Он также считает, что европейские государства подыгрывают США. По мнению политика, Вашингтон и внешние силы стремятся уничтожить независимость республики, а также провести "цветную революцию".

В Белоруссии предложили закрепить в Конституции количество президентских сроков.

Фото: Telegram/Пул Первого

Теги: александр лукашенко, белоруссия, запад, цветная революция
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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