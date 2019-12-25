Петр Миклашевич рассказал о новых правках в Конституцию Белоруссии.

В Белоруссии предложили закрепить в Конституции количество президентских сроков. Об этом на заседании специальной комиссии сообщил глава Конституционного суда Петр Миклашевич. Эксперты видят возможность ограничить двумя сроками количество президентских сроков для одного главы государства. При этом возрастной ценз для кандидатов увеличится с 35 до 40 лет.

Ценз оседлости - постоянное проживание в республике не менее 20 лет непосредственно перед выборами, ценз гражданства - не иметь гражданства иностранного государства. Петр Миклашевич, глава КС Белоруссии

Вне правки будут внесены в новую Конституцию в разделе Президент. Парламент. Правительство". В качестве формы правления специалисты предлагают сохранить президентскую республику. Новые проект будет вынесен на референдум в начале 2022 года.

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