Лукашенко заявил о бессмысленности содержания "кучи дипломатов" в ЕС

Минск сократит число дипломатов в ряде европейских стран.

Белоруссии не имеет смысла держать "кучу дипломатов" в странах-членах Европейского союза. Такое заявление сделал во время совещания с руководителями дипломатических ведомств за границей президент Александр Лукашенко. Он провел заседание по вопрос приоритета во внешней политике. Глава государства полагает, что в условиях геополитического конфликта с Западом Минску требуется пересмотреть состав своих представительств за рубежом. Если связи в торговых и экономических вопросах с конкретной страной отсутствуют, то Белоруссия планирует сократить там число своих госслужащих до минимального значения.

Слушайте, ну зачем нам там держать кучу дипломатов, если мы вообще с ними не торгуем, а политические отношения, дипломатия, ну она не просто отсутствует, она во вред государству. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Политик уточнил, что надеется на укрепление отношений с дружественными Белоруссии странами. По мнению Лукашенко, именно в них дипломаты занимаются своим настоящим делом и показывают реальные итоги работы, а не "бегают по митингам" и не постят деструктивную информацию в социальных сетях.

Лукашенко заявил о необходимости корректировать внешнюю политику страны.

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