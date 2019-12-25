В Минске оценили действия дипмиссий Минска за границей.

Президент Белоруссии Лукашенко заявил о необходимости корректировать внешнюю политику страны. Пресс-служба администрации политика опубликовала заявление политика, которое он сделал во время совещания по вопросам приоритетов государства на современном этапе развития. На мероприятие приглашены начальники дипломатических миссий Минска за границей.

Избирательная кампания прошлого года и последовавшая за ней санкционная травля Беларуси наглядно показали, что наша внешнеполитическая стратегия нуждается в серьезной корректировке. Александр Лукашенко, белорусский политик

Президент подчеркнул, что дипломаты должны четко понимать, что происходит вокруг нас и какое место Белоруссия занимает в "меняющейся системе координат". Он призвал коллег быстро и профессионально адаптироваться и отвечать на современные угрозы и вызовы. Лукашенко уверен, что происходящее в мире можно считать "войной".

Тихановская ожидает от США решительных шагов в отношении Минска.

Фото: Telegram/Пул Первого