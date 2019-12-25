Тихановская ожидает от США решительных шагов в отношении Минска

Белорусский оппозиционный лидер встретилась с Энтони Блинкеном.

Светлана Тихановская заявила, что вскоре ожидает от США решительных шагов в отношении Минска. Такое заявление бывший кандидат в президенты республики и оппозиционный лидер сделала в эфире американского телеканала CNN. До этого политик встретилась с государственным секретарем Энтони Блинкеном. Белоруска отметила, что Блинкен хорошо понимает сложившуюся ситуацию в Белоруссии и Госдепартамент готов помогать.

В ближайшем будущем последуют решительные действия. "Это может быть болезненным в краткосрочной перспективе, но люди сейчас страдают из-за режима, не из-за санкций. Светлана Тихановская, белорусский политик

Тихановская попросила Вашингтон не стесняться в вопросе введения санкций против режима Александра Лукашенко. При этом конкретные меры воздействия на Минск она не указала журналистам. Также политик заметила, что не получила подтверждения ее возможной встречи с Джо Байденом.

Тихановская рассказала о встрече с Зеленским.

Фото: Telegram/Пул Первой

