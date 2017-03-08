Тихановская рассказала о встрече с Зеленским

Лидер оппозиции Белоруссии рассказала о поддержке со стороны Киева.

Светлана Тихановская рассказала о встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским. Лидер белорусской оппозиции заявила в интервью местному изданию "Сегодня" о том, что поддерживает связь с политиком из Киева.

Позавчера мы пересекались с господином Зеленским на мероприятии в Литве. Официальных встреч у нас не было, но вы знаете, как сильно мы чувствуем поддержку Украины. Светлана Тихановская, экс-кандидат в президенты Белоруссии

Политик рассказала, что Украина делает последовательные шаги навстречу бежавшим из республики белорусам. На данный момент Киев принял уже десятки тысяч человек. Им помогают трудоустроиться и легализовать свое нахождение в стране. Также Украина присоединилась к европейским санкциям против режима Александра Лукашенко.

Роман Протасевич назвал лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую "святой невинностью".

Фото: Telegram/Пул Первой