Роман Протасевич назвал лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую "святой невинностью"

Белорус рассказал журналистам об окружении Тихановской.

Бывший главный редактор белорусского Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич назвал лидера местной оппозиции Светлану Тихановскую "святой невинностью". Такое заявление задержанный фигурант уголовного дела заявил после брифинга, организованного республиканским МИД. При этом Протасевич заметил, что не может сказать о Тихановской ничего плохого.

Я бы описал ее словосочетанием "святая невинность" в отличие от всего того круга людей, — это профессиональные политики, люди, которые живут этим, зарабатывают. Роман Протасевич, основатель NEXTA

Роман Протасевич вспомнил момент, когда Франак Вячорка (советник Тихановской) подошел к ней во время ее визита в Грецию. На экране телефона эксперт показал лидеру оппозиции Белоруссии текст, который нужно было зачитать на камеру. Тихановская спросила у него о том, зачем это нужно делать. Ей ответили "Зачитай, все". Протасевич подчеркнул, что в окружении Тихановской находятся опытные политики, способные диктовать заявления.

Протасевич назвал слухами сообщения о его избиении в СИЗО.

Видео: YouTube / Телеканал ОНТ