Протасевич назвал слухами сообщения о его избиении в СИЗО

Журналист вновь выступил на публику на пресс-конференции МИД Белоруссии.

Бывший главредактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, задержанный по обвинению в экстремизме, опроверг насильственные действия в отношении него со стороны сотрудников белорусского СИЗО. На пресс-конференции в Минске на тему экстренной посадкой самолета Ryanair, организованной МИД Белоруссии, журналист попросил не распространять слухи.

Я чувствую себя прекрасно, со мной все в порядке, у меня нет ни на что жалоб, никто меня не бил, пальцем не трогал. Я просто хочу обратиться с просьбой не распространять дальнейшие слухи

Роман Протасевич

Настоящими заложниками сложившейся ситуации Протасевич назвал его девушку Софью Сапегу, которую вместе с ним отправили под стражу, и его родителей, которые будучи в Польше не получают никакой информации о его состоянии.

Ранее в беседе с журналистом телеканала "ОНТ" Протасевич заявил, что уважает Александра Лукашенко, как человека со "стальными яйцами".

Видео: YouTube / in time Ukraine