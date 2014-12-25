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Протасевич заявил, что уважает Лукашенко

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При этом он считает некоторые действия белорусских властей ошибочными.

Основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич рассказал о своем отношении президенту страны Александру Лукашенко. Об этом он заявил в интервью программе "Марков. Ничего личного" в эфире телеканала "ОНТ".

Протасевич не стал отрицать, что он много критиковал Лукашенко, поскольку считал, что для этого были причины. Однако, по его словам, со временем он начал понимать, что критика президента Белоруссии - это попытка давления. На вопрос, уважает ли он главу государства, Протасевич ответил: "Безусловно". При этом он считает некоторые действия белорусских властей ошибочными.

Ранее Протасевич назвал поездку на Донбасс "главной ошибкой в жизни".

Видео: Telegram / ATN_NEWS

Теги: nexta, александр лукашенко, белоруссия, президент белоруссии, роман протасевич
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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