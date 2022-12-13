Запад продолжает нагнетать ситуацию на Украине, заявил Лавров

В МИД России рассказали о том, что страны НАТО пытаются эскалировать региональный конфликт.

Коллективный Запад продолжает нагнетать ситуацию на Украине, ставя целью добить Россию. Соответствующее заявление в рамках интервью с журналистами "Царьграда" сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Дипломат объяснил, что французский лидер Эмманюэль Макрон считает, что европейскую архитектуру безопасности требуется выстраивать так, чтобы киевский режим был надежно защищен. При этом в Париже заметили, что следует найти место в этом "концерте для "уже истощенной и обезоруженной" Российской Федерации".

Запад ежедневно, с пеной у рта повторяет заклинания: "Даем Украине еще оружия"; "Даем дальнобойные ракеты, крылатые, бескрылые, танки"; "Скоро будут самолеты, но не сейчас, чуть позже"; "Надо добить Россию" Сергей Лавров, глава МИД России

Сергей Лавров пояснил, что такое отношение со стороны французского политика говорит только о том, что Запад хочет продолжения украинского конфликта, поэтому постоянно повышаются ставки и нагнетается ситуация. В МИД РФ добавили, что британские представители передали киевскому режиму дальнобойное оружие, а некоторые страны НАТО передают бывшие советские танки и обещают предоставить Украине современные американские самолеты.

Россия не делала разворот на Восток, заявил Лавров.

Фото и видео: МИД России