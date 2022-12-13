Россия не делала разворот на Восток, заявил Лавров

В МИД России оценили слова французского лидера Макрона.

Россия не меняла вектор внешней политики на Восток, так как коллективный Запад сам отвернулся от сотрудничества с Москвой. Соответствующее заявление в рамках интервью с журналистами "Царьграда" сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Чиновник таким образом прокомментировал слова французского президента Эмманюэля Макрона о России и КНР.

Сейчас говорят, что Россия отвернулась от Запада. Никто ни от кого не отворачивался. Вернее, Запад сам отвернулся, наступив на горло своим интересам. Когда просел объем отношений с западными странами, объективно доля нашей восточной политики возросла. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Глава МИД заметил, что Россия была готова к взаимодействию, когда коллективный Запад был настроен на равноправные отношения и "рисовались радужные перспективы создания общего экономического, гуманитарного пространства, общего пространства безопасности от Атлантики до Тихого океана". Еще с 2001 года Россия стала наращивать свои отношения, прежде всего, с Китаем, Индией, со странами АСЕАН.

США советуют Еревану изгнать российскую базу, заявил Лавров.

Фото и видео: МИД России