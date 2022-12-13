США советуют Еревану изгнать российскую базу, заявил Лавров

Сергей Лавров оценил попытку подкупа Еревана со стороны Вашингтона.

Американская администрация "советует" Армении отказаться от размещения российской базы и пограничников, обещая взамен этого Еревану предоставить "обеспечение безопасности" в регионе. Соответствующее заявление в рамках интервью с журналистами "Царьграда" сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. По мнению чиновника, коллективный Запад так ведет себя с теми, на кого он в пролом делал какую-либо ставку. В частности, схожая ситуация фиксировалась с президентом Египта Хосни Мубараком, которому удалось достойно уйти в отставку в самом начале "арабской весны".

Знаю, что армянам, у нас есть такая информация, они говорят, мол, давайте к нам, прогоняйте русских со своей территории, убирайте военную базу. Откровенная провокация. Это тоже не дипломатия… Нет больше этой дипломатии. Есть прямой подкуп. Сергей Лавров, глава МИД России

На территории Армении в настоящее время дислоцируется 102-я российская военная база. Воздушной компонентой 102-й российской военной базы в Гюмри является также авиабаза "Эребуни".

Лавров не исключил, что США бросят руководство Украины.

Фото и видео: МИД России