Лавров не исключил, что США бросят руководство Украины

Украинский кризис может закончиться тем, что американские власти бросят нынешнее руководство киевского режима в тот момент, когда оно перестанет быть нужным Вашингтону. Соответствующее заявление в рамках интервью журналистам издания "Царьград" сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров.
США бросили афганское руководство, на которое они полагались в ходе двадцатилетней оккупации этой страны... Надеюсь, что современные политические деятели обращают внимание на историю и как складываются отношения с гегемоном, который себя в таком качестве хочет всем навязывать.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
На уточняющий вопрос корреспондента о том, может ли этим закончиться и украинский кризис, Сергей Лавров заметил, что не исключает такого развития событий. Дипломат пояснил, что такой сценарий также обсуждают и политологи.
Лавров назвал решения МУС в отношении России скандальными.
Фото и видео: МИД России
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