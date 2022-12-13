Лавров не исключил, что США бросят руководство Украины

В МИД России напомнили о выводе войск США из Афганистана.

Украинский кризис может закончиться тем, что американские власти бросят нынешнее руководство киевского режима в тот момент, когда оно перестанет быть нужным Вашингтону. Соответствующее заявление в рамках интервью журналистам издания "Царьград" сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров.

США бросили афганское руководство, на которое они полагались в ходе двадцатилетней оккупации этой страны... Надеюсь, что современные политические деятели обращают внимание на историю и как складываются отношения с гегемоном, который себя в таком качестве хочет всем навязывать. Сергей Лавров, глава МИД РФ

На уточняющий вопрос корреспондента о том, может ли этим закончиться и украинский кризис, Сергей Лавров заметил, что не исключает такого развития событий. Дипломат пояснил, что такой сценарий также обсуждают и политологи.

Лавров назвал решения МУС в отношении России скандальными.

Фото и видео: МИД России