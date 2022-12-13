Лавров назвал решения МУС в отношении России скандальными

Глава МИД России считает инстанцию в Гааге политически ангажированной.

Решения Международного уголовного суда (МУС) скандальны и политически ангажированы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Соответствующее заявление глава российского внешнеполитического ведомства сделал в рамках видеообращения к участникам XI Петербургского международного юридического форума. По мнению дипломата, МУС является ярким примером западного так называемого "порядка, основанного на правилах".

Этот по-настоящему псевдосуд, ставший послушным орудием в руках англосаксов, продолжает демонстрировать неэффективность, непрофессионализм. Его подключение к региональным сюжетам никогда не способствовало политическому урегулированию конфликтов, а лишь усугубляло их. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Запад хочет обвинить Россию в нарушении международного права, заявил Лавров.

Фото и видео: МИД России