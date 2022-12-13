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Запад хочет обвинить Россию в нарушении международного права, заявил Лавров

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Глава МИД РФ записал обращение к членам ПМЮФ.

Коллективный Запад цинично пытается обвинить Москву в нарушении международного права, хотя он самы страны региона растоптали его в Югославии, Ираке и Ливии. Соответствующее заявление в ходе видеообращения к участникам Петербургского международного экономического форума сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров.

Сегодня, перекладывая проблемы с больной головы на здоровую, государства Запада цинично пытаются обвинить...Того самого международного права, которое они растоптали в Югославии, Ираке, Ливии, развязав против них агрессивные войны.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Спецоперация проводится в соответствии с нормой Устава ООН, заявил Лавров.

Фото и видео: МИД России

Теги: запад, ирак, ливия, международное право, мид, сергей лавров, югославия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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