Спецоперация проводится в соответствии с нормой Устава ООН, заявил Лавров

Глава МИД РФ рассказал о задачах СВО для России.

Российская специальная военная операция на Украине проводится в соответствии со статьей Устава ООН, а Москва ранее уведомляла об этом международную организацию. Соответствующее заявление в рамках видеообращения к участникам Петербургского международного юридического форума сделал российский министр по внешней политике Сергей Лавров.

СВО проводится на основании статьи 51 Устава ООН, предусматривающей право на индивидуальную и коллективную самооборону, о чем своевременно был уведомлен Совет безопасности ООН. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров рассказал, от чего зависит судьба Арктического совета.

Фото и видео: МИД России