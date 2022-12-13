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Спецоперация проводится в соответствии с нормой Устава ООН, заявил Лавров

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Глава МИД РФ рассказал о задачах СВО для России.

Российская специальная военная операция на Украине проводится в соответствии со статьей Устава ООН, а Москва ранее уведомляла об этом международную организацию. Соответствующее заявление в рамках видеообращения к участникам Петербургского международного юридического форума сделал российский министр по внешней политике Сергей Лавров.

СВО проводится на основании статьи 51 Устава ООН, предусматривающей право на индивидуальную и коллективную самооборону, о чем своевременно был уведомлен Совет безопасности ООН.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров рассказал, от чего зависит судьба Арктического совета.

Фото и видео: МИД России

Теги: мид, сво, сергей лавров
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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