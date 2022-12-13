Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, от чего зависит судьба Арктического совета. Об этом он заявил в видеообращении к участникам тринадцатой сессии Арктического совета.
По словам главы российской дипломатии, судьба и работа совета будет зависеть от нахождения цивилизованного диалога в интересах сохранения Арктики как территории мира, стабильности и сотрудничества. Он подчеркнул, что эти задачи зафиксированы в министерской декларации и стратегическом плане Арктического совета до 2030 года.
Ранее Лавров назвал приоритетом содействие возвращению сирийских беженцев.
Видео: МИД России
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