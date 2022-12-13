Лавров назвал приоритетом содействие возвращению сирийских беженцев

Глава МИД РФ рассказал о работе по возвращению сирийских жителей домой.

Содействие безопасному возвращению сирийских беженцев на родину является одним из ключевых принципов для Москвы, Дамаска, Анкары и Тегерана. Соответствующую позицию российский руководитель внешнеполитического ведомства Сергей Лавров высказал в рамках выступления на совместных, четырехсторонних переговорах по вопросу мирного урегулирования кризиса в Сирии. В мероприятии также приняли участие главы министерств по иностранным делам Сирии Турции и Ирана.

Для всех присутствующих здесь стран содействие безопасному и добровольному возвращению беженцев и внутренне перемещенных лиц в места постоянного проживания в Сирии, обеспечение их права на поддержку является одним из ключевых принципов. Сергей Лавров, глава МИД России

Лавров: США приступили к созданию "армии свободной Сирии" с участием террористов.

Фото и видео: МИД России