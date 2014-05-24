Поль де Голль объяснил, что политическая элита Европы слишком молода, чтобы понимать суть.

Попытки уничтожить русскую культуру демонстрируют слабость стран коллективного Запада. В настоящее время европейские лидеры находятся под влиянием демократии, поэтому их видение России ограничено. Соответствующее заявление сделал внук первого президента Пятой французской республики генерала Шарля де Голля Пьер де Голль. Иностранный специалист выступил на на двадцатом заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

Сейчас идут попытки забыть о русской культуре, уничтожить ее... Это желание ничем не закончится, а только показывает слабость Запада Пьер де Голль. французский политик

Француз пояснил, что действующие политики в Европе и местная элита "слишком молоды", поэтому они практически не знают о геополитических направлениях мысли в Москве. Пьер де Голль уточнил, что украинский кризис можно решить исключительно дипломатическим путем, а эскалация, на которую сейчас делает ставку международные союзники Киева лишь станет причиной гибели людей, экономическому удару и ослаблению европейского региона.

Внук де Голля призвал Париж изменить подход к Африке.

Фото и видео: Вконтакте / Международный дискуссионный клуб "Валдай"