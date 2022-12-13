Француз надеется, что внешняя политика Макрона изменится по отношению к третьим странам.

Внук французского генерала Шарля де Голля призвал Париж изменить подход к Африке. Общественный деятель Поль де Голль рассчитывает, что руководство его страны будет больше прислушиваться к мнению жителей этого мирового региона. Соответствующее заявление иностранный гость сделал в ходе выступления на круглом столе в пресс-центре МИА "Россия сегодня", посвященного 80-летию победы в Сталинградской битве. Эксперт полагает, что независимые государства Африки сами должны выбирать для себя экономических партнеров.

Я выступаю за эмансипацию народов Африки, за уважение к их культуре и идентичности. Я бы также хотел, чтобы Франция сохраняла хорошие отношения с африканскими странами, но она должна использовать альтернативы в экономике. Поль де Голль, француз

Поль де Голль полагает, что в настоящее время на территории Европы превалирует превосходство и исключительность Запада по отношению к Африке, поэтому Запад формирует блоки противостояния Москве. Такую внешнюю политику спикер счел неправильной. Он призвал искать дипломатические пути решения кризиса.

Внук де Голля призвал Макрона сесть за стол переговоров с Россией.

Фото и видео: Вконтакте / Пресс-центр "Россия сегодня"