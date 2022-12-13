Француз призвал остановить эскалацию конфликта на Украине.

Внук французского генерала Гарла де Голля призвал действующего главу государства Эмманюэля Макрона сесть за стол переговоров с российским руководством. Соответствующее заявление Поль де Голль сделал в ходе выступления на круглом столе в пресс-центре МИА "Россия сегодня", посвященного 80-летию с момента победы в Сталинградской битве.

Действующий президент Франции должен сесть за стол переговоров с Россией, чтобы договориться о разрешении этого конфликта. Поль де Голль, общественный деятель

Иностранный гость в Москве пояснил, что французы платят высокую цену за продолжение украинского кризиса. Поль де Голль призвал Елисейский дворец проявлять большую независимость в принятии самостоятельных решений и с уважением отнестись к возложенной ответственности. Поль де Голль надеется, что Эмманюэля макрона не исключат из переговорного процесса "более весомыми игроками".

Внук де Голля призвал урезонить США и добиться устойчивого мира с Россией.

Фото и видео: Вконтакте / Пресс-центр "Россия сегодня"