Поль де Голль рассказал о необходимости предоставить России гарантии безопасности.

Внук бывшего французского президента Шарля Голля, общественный деятель Поль призвал урезонить власти США и добиться устойчивого мира с Москвой. Соответствующее заявление француз сделал в ходе выступления на круглом столе, организованном в пресс-центре "Россия сегодня" в честь 80-летия победы в Сталинградской битве. Иностранец полагает, что новая военная помощь Запада в поставках танков может спровоцировать отправку ВСУ более мощного оружия. Решение стран коалиции он оценивает негативно, так как оно принесет дополнительные "очки" в развитие кризиса в регионе и увеличит риски перерастания в третью мировую войну.

К сожалению, это решение спровоцирует поставку все более мощного оружия, оружия все большей дальности. Она, к сожалению, увеличит риск ядерного конфликта. Это та бездна, на грани которой мы стоим. Пол де Голль, француз

Внук именитого генерала отметил, что настало время "урезонить американцев" в этом конфликте. Он призвал Россию как великую и независимую нацию играть мирную роль, которая отводится государству. Поль де Голль надеется, что страны смогут предоставить России серьезные гарантии безопасности. Гость напомнил, что у России и Франции есть общая, крепкая история, несмотря на инциденты с конфликтами интересов и тот момент, что сейчас власти в Париже стали недружественными по отношению к Москве.

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Фото и видео: Вконтакте / Пресс-центр "Россия сегодня"