Макрон: Франция не получала от Киева новых запросов на поставку вооружений

Глава Франции рассказал об отсутствии запросов от Киева по боевой авиации.

Французский президент Эмманюэль Макрон рассказал о том, что власти в Париже не получали от киевского режима новых запросов на поставку вооружений. Соответствующее заявление глава государства сделал в Гааге на пресс-конференции с местным премьер-министром Марком Рютте. Политик ответил на вопрос от одного из корреспондентов. Ранее офис украинского президента Владимира Зеленского уточнил, что после согласия западных партнеров на поставки Киеву танков немецкого и американского производства, украинские власти начали запрашивать у международных партнеров боевую авиацию и ракеты.

Мы принимаем решения на основе сформулированных запросов. На сегодняшний день таких запросов нет. Но каждый раз как они появляются, мы их оцениваем и смотрим, что из этого полезно и что мы можем сделать и в какие сроки. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Макрон не исключил возможность поставок самолетов Украине.

Фото и видео: YouTube / Élysée