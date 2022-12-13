Макрон не исключил возможность поставок самолетов Украине

Глава Франции рассказал о том, что западная боевая авиация может появиться у ВСУ.

Французский президент Эмманюэль Макрон не исключил возможность поставок западных боевых самолетов Украине в качестве военной помощи. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления в Гааге на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Ранее офис украинского лидера Владимира Зеленского подчеркнул, что после того, как международные союзники согласились отправить киевскому режиму танки, Киев сразу же начал запрашивать у них ракеты и авиацию. В Париже полагают, что рано или поздно эта просьба может быть удовлетворена.

Мы по определению ничего не исключаем. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Политик напомнил СМИ о том, что в вопросе поставок вооружения Франция отталкивается от трёх критериев. Речь идет о полезности и эффективности того или иного типа оружия для армии Украины на поле боя, а также эти поставки не должны привести к дальнейшей эскалации конфликта в регионе. Завершающий моментом является тот факт, что военная помощь не может негативно сказываться на национальной обороне страны и ослаблять ее обороноспособность.

Макрон призвал французских военных быть готовыми к масштабной операции НАТО.

Фото и видео: YouTube / Élysée