Макрон призвал французских военных быть готовыми к масштабной операции НАТО

Глава Франции призвал увеличить боеготовность армии страны.

Французскиц президент Эмманюэль Макрон призвал французских военных быть готовыми к проведению крупномасштабной военной операции Североатлантического военного альянса. Об этом глава государства упомянул в ходе торжественного мероприятия, проводимого на авиабазе Мон-де-Марсан перед командованием Вооруженных сил страны. По словам политика, армия должна быть в состоянии действовать в рамках НАТО или вне данного блока совместно с международными, европейскими союзниками, обеспечивать командные возможности. Он добавил, что сейчас мир сталкивается с большим количеством внешних угроз и проблем высокой интенсивности. В качестве примера спикер привел украинский кризис.

Столкнувшись с метаморфозами войны, Франция имеет и будет иметь армию, готовую реагировать на опасности нынешнего века. Эмманюэль Макрон, президент Франции

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Фото и видео: YouTube / Élysée