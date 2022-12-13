  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:33
90
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Макрон: Франция увеличит расходы на ведение разведки на 60% в ближайшие семь лет

0 0

Политик выступил перед командованием ВС Франции.

Французский лидер рассказал о том, что страна увеличит расходы на ведение национальной разведки на 60% в ближайшие семь лет. Соответствующей информацией Эмманюэль Макрон поделился в ходе торжественного мероприятия на базе Мон-де-Марсан, где глава государства выступил перед командованием Вооруженных сил.  Политик пояснил, что вдвое будет увеличена численность оперативного резерва этого ведомства. Гость не стал приводить конкретных данных о том, какие расходы из бюджета потребуются на реализацию этих планов правительства.

Бюджет разведки будет увеличен на 60% в ближайшие семь лет. Мы также вдвое увеличим численность оперативного резерва.

Эмманюэль Макрон, президент Франции

Макрон: военный бюджет Франции будет увеличен на треть в период с 2024 по 2030 годы.

Фото и видео: YouTube / Élysée

Теги: разведка, франция, эмманюэль макрон
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии