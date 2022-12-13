Макрон: Франция увеличит расходы на ведение разведки на 60% в ближайшие семь лет

Политик выступил перед командованием ВС Франции.

Французский лидер рассказал о том, что страна увеличит расходы на ведение национальной разведки на 60% в ближайшие семь лет. Соответствующей информацией Эмманюэль Макрон поделился в ходе торжественного мероприятия на базе Мон-де-Марсан, где глава государства выступил перед командованием Вооруженных сил. Политик пояснил, что вдвое будет увеличена численность оперативного резерва этого ведомства. Гость не стал приводить конкретных данных о том, какие расходы из бюджета потребуются на реализацию этих планов правительства.

Бюджет разведки будет увеличен на 60% в ближайшие семь лет. Мы также вдвое увеличим численность оперативного резерва. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Макрон: военный бюджет Франции будет увеличен на треть в период с 2024 по 2030 годы.

Фото и видео: YouTube / Élysée