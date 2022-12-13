Макрон: военный бюджет Франции будет увеличен на треть в период с 2024 по 2030 годы

На эти нужды правительство выделит 400 миллиардов евро.

Французский президент Эмманюэль Макрон рассказал о том, что военный бюджет страны будет увеличен на треть в период с 2024 по 2030 годы. Соответствующее заявление глава государства сделал во время выступления перед командованием Вооруженных сил на авиабазе Мон-де-Марсан. Политик пояснил, что расходы страны в данном направлении увеличатся до 400 миллиардов евро по сравнению с текущими 295 млрд евро, которые профильное министерство выделяло на 2019-2025 годы.

Закон о военном программировании (LPM) на 2024-2030 годы отражает усилия, которые предпринимает государство для укрепления своей армии. Они пропорциональны опасностям сегодняшнего дня, которые значительны. В 2024-2030 годы государство выделит военному ведомству 400 миллиардов евро. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Макрон заявил, что Франция намерена укрепить свои силы ядерного сдерживания.

Фото и видео: YouTube / Élysée