Петербуржцы платят за занятия спортом больше других россиян

Цены на плавание и занятия в группе ОФП в Северной столице – одни из самых высоких по стране.

Петербуржцам дороже всего среди россиян заниматься спортом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование компании "Сбербанк страхование".

В среднем россияне платят по 3194 рубля в месяц за занятия в группе общей физической подготовки (ОФП), на которые ходят один или два раза в неделю. Плавание той же частоты обходится в 3203 рубля в среднем. Самые дешевые бассейны наблюдаются в Калмыкии, Чувашии, Оренбургской области, Мордовии, где плавание обойдется примерно в полторы тысячи рублей. Дороже всего ходить в бассейн в Петербурге, где придется отдать за занятия около пяти тысяч рублей в месяц, а также в Крыму, Севастополе, Москве и Краснодарском крае.

Порядка четырех тысяч рублей жителям Северной столицы приходится отдавать за занятия в группах ОФП, а курчанам та же спортивная деятельность обходится всего в 956 рублей. Дорого платить за спорт вынуждены также москвичи и жители Московской и Магаданской областей, совсем маленькие расходы оказались у астраханцев, оренбуржцев, жителей Северной Осетии и Тамбовской области.

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