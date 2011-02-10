Зампостпреда при ООН не считает возможным для РФ применять ядерный арсенал в рамках спецоперации.

Заместитель российского постоянного представителя при ООН Дмитрий Полянский опроверг вероятность применения ядерного оружия на Украине. Соответствующее заявление дипломат сделал в рамках выступления на сессии по разоружению. Он прокомментировал провокативные инсинуации Запада о том, что РФ якобы может воспользоваться данным видом оружия в рамках проведения специальной военной операции. Полянский утверждает, что такие сведения не имеют под собой рационального звена, а критерии применения ядерного арсенала не касаются сценария, который в данный момент разворачивается на территории соседнего государства. По мнению спикера, подобные заявления могут делать только безответственные политики и эксперты.

Эти вбросы не имеют ни малейшей рациональной основы, они нацелены на нагнетание градуса антироссийской истерии и рассчитаны на публику, не знакомую с основами российской политики в области безопасности и обороны, которая носит сугубо оборонительный характер. Дмитрий Полянский, зампостпреда РФ при ООН

Полянский уточнил коллегам, что использование ядерного оружия возможно только при условии ответа на аналогичные действия, когда под угрозой будет находиться само существование страны.

Эксперты оценили требования украинской стороны на переговорах в Стамбуле.

Фото: YouTube / Организация Объединенных Наций

