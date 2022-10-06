Зампостпреда России в ООН объяснила ракетные пуски КНДР

Анна Евстигнеева обвинила США в обострении ситуации на Корейском полуострове.

Заместитель российского постоянного представителя при Всемирной организации Анна Евстигнеева объяснила ракетные пуски КНДР. В ходе специального заседания Совета Безопасности ООН рассказала об опасной тенденции, которая складывается на территории Корейского полуострова, которая складывается в регионе за последние месяцы. Анна Евстигнеева добавила, что угроза имеет склонность к обострению и накалу конфликта. При этом в РФ добавили, что США совместно с международными союзниками с августа 2022 года возобновили в зоне военно-тренировочную деятельность.

Очевидно, что ракетные пуски Пхеньяна являются следствием проводимой вокруг этой страны недальновидной конфронтационной военной активности США, которая бьет как по их же партнерам в регионе, так и по ситуации в Северо-Восточной Азии. Анна Евстигнеева, зампостпреда РФ в ООН

Постоянный представитель США при ООН призвала усилить санкции против КНДР.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных наций