Зампостпреда России в ООН объяснила ракетные пуски КНДР

Заместитель российского постоянного представителя при Всемирной организации Анна Евстигнеева объяснила ракетные пуски КНДР. В ходе специального заседания Совета Безопасности ООН рассказала об опасной тенденции, которая складывается на территории Корейского полуострова, которая складывается в регионе за последние месяцы. Анна Евстигнеева добавила, что угроза имеет склонность к обострению и накалу конфликта. При этом в РФ добавили, что США совместно с международными союзниками с августа 2022 года возобновили в зоне военно-тренировочную деятельность.
Очевидно, что ракетные пуски Пхеньяна являются следствием проводимой вокруг этой страны недальновидной конфронтационной военной активности США, которая бьет как по их же партнерам в регионе, так и по ситуации в Северо-Восточной Азии.
Анна Евстигнеева, зампостпреда РФ в ООН
Постоянный представитель США при ООН призвала усилить санкции против КНДР.
Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных наций
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