Постоянный представитель США при ООН призвала усилить санкции против КНДР

Американский постоянный представитель при Всемирной организации Линда Томас-Гринфилд призвала усилить санкционное давление против КНДР из-за запуска Пхеньяном баллистических ракет. Соответствующее заявление дипломат сделала перед коллегами в ходе заседания Совета Безопасности ООН. Она напомнила, что согласно южнокорейскому информационному агентству Рёнхап, Северная Корея в очередной раз совершила запуск оружия, отправив боеголовку в акваторию Японского моря. Она добавила, что власти США не станут игнорировать имеющуюся угрозу.
Нам нужно быстро перейти к усилению санкционного режима 718, а не рассматривать смягчение санкций.
Линда Томас-Гринфилд, постпред США в ООН
По словам дипломата, в настоящее время нельзя рассматривать смягчение рестрикций в отношении Северной Кореи, а наоборот, следует срочно переходить к ужесточению санкционного режима.
Во время учений Южной Кореи и США одна из выпущенных ракет упала на базе.
Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных наций
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все