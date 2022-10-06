Постоянный представитель США при ООН призвала усилить санкции против КНДР

Линда Томас-Гринфилд оценила деятельность Северной Кореи как "угрожающая миру".

Американский постоянный представитель при Всемирной организации Линда Томас-Гринфилд призвала усилить санкционное давление против КНДР из-за запуска Пхеньяном баллистических ракет. Соответствующее заявление дипломат сделала перед коллегами в ходе заседания Совета Безопасности ООН. Она напомнила, что согласно южнокорейскому информационному агентству Рёнхап, Северная Корея в очередной раз совершила запуск оружия, отправив боеголовку в акваторию Японского моря. Она добавила, что власти США не станут игнорировать имеющуюся угрозу.

Нам нужно быстро перейти к усилению санкционного режима 718, а не рассматривать смягчение санкций. Линда Томас-Гринфилд, постпред США в ООН

По словам дипломата, в настоящее время нельзя рассматривать смягчение рестрикций в отношении Северной Кореи, а наоборот, следует срочно переходить к ужесточению санкционного режима.

Во время учений Южной Кореи и США одна из выпущенных ракет упала на базе.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных наций