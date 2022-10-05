Во время учений Южной Кореи и США одна из выпущенных ракет упала на базе

Военные "уронили" баллистическую ракету Hyunmoo-2.

Во время маневров Южной Кореи и США одна из выпущенных ракет Hyunmoo-2 упала на базе. Соответствующее заявление сделали местные журналисты из информационного агентства Рёнхап со ссылкой на южнокорейских военнослужащих. В СМИ отметили, что инцидент зафиксирован во время совместных военных учений и испытаний оружия класса "земля-земля". Мероприятия состоялись в качестве ответной реакции не недавние запуски со стороны Северной Кореи своих баллистических ракет. В них были задействованы как минимум четыре ракеты. Представители СМИ добавили, что местные жители из расположенного на побережье города Каннын, видели яркую вспышку и слышали сильный грохот с места инцидента. Однако боевой снаряд от ракеты не взорвался. Известно, что в нем сгорел порох. В результате падения ракеты никто не пострадал и не погиб.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости