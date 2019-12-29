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Замминистра здравоохранения Ирана заразился коронавирусом

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Об этом заявил его коллега из министерства.

Замминистра здравоохранения Ирана заразился коронавирусом. Об этом сообщил советник главы профильного ведомства Али Реза Вахабзаде. Он заявил в Twitter, что образцы на инфекцию показали положительный результат.

Ирадж Харирчи в последнее время находился на передовой во время борьбы против заболевания. Накануне чиновник устраивал пресс-конференцию. В течение трансляции замминистра кашлял.

Ранее в Иране произвели неудачную попытку вывода спутника на орбиту.

Видео: Twitter/خبرگزاری ایسنا

Теги: иран, коронавирус
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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