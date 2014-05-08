Замглавы отделения ВООПИиК оштрафовали на 40 тыс. рублей за дискредитацию ВС в Петербурге

Своей вины он не признал, назвав свое преследование "провокацией" и "политическим заказом".

Во вторник, 17 мая, в Петербурге оштрафовали заместителя председателя петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александра Кононова по статье за публичную дискредитацию Вооруженных сил России. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

По данным пресс-службы судов, с 2 по 30 марта Кононов разместил на своей странице "ВКонтакте" несколько постов, в которых упомянул "zoo-течественников" и крыс, сравнил боевые действия на Украине с войной в Афганистане, написал о постигшей страну "лавине бедствий" в виде кризиса, запрета социальных сетей, "миллионов смертей", "вылетевшей в трубу экономики".

Об указанных публикациях сотрудники центра "Э" ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти узнали из Telegram-канала "Тройка", где были опубликованы скриншоты страницы Кононова.

Мужчину оштрафовали на 40 тыс. рублей. Кононов не стал давать показания, сославшись на ст. 51 Конституции РФ, которая гласит: "никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом". Своей вины он не признал, назвав свое преследование "провокацией" и "политическим заказом".

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Фото: Piter.tv



