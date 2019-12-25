Замглавы администрации Уфимского района Уфимского района подозревается в злоупотреблении полномочиями

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ.

Заместитель главы администрации Уфимского района подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили представители Следственного комитета России по Башкирии. Они уточнили, что в отношении чиновника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ.

По предварительной версии надзорного ведомства, в период с 2019 по 2020 года фигурант дела нарушил требования конкурсной документации, заключив в должности директора хозяйственного управления договоры на обслуживание транспорта на сумму в 1,8 млн рублей. Подрядчиком стала компания "Автолайф 102". В СК уверены, что подозреваемый осуществлял предпринимательскую деятельность через подконтрольную ему фирму, оформленную на знакомых. После того, как мужчина получил место в администрации, он обеспечил фиктивные акты приемки выполненных работ. Речь идет об установленных компанией якобы оригинальных запчастей.

В настоящее время следователи установили ущерб от действий злоумышленника на сумму более 1,2 млн рублей.

Бастрыкин потребовал соблюдать принцип гласности при расследовании убийства педофила.

Фото: Следственный комитет России

