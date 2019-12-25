Замглавы администрации Колпино арестовали на два месяца

Сторона защиты запрашивала домашний арест.

Решением Колпинского районного суда Петербурга заключен под стражу замглавы администрации Колпино Алексей Жуков. Срок – до 11 октября 2020 года, на два месяца.

В этот же день ему было предъявлено обвинение в получении взятки (290-я статья УК РФ). Сам Жуков вину не признал, а от дачи показаний отказался, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. Сторона защиты запрашивала домашний арест.

Напомним, что о задержании Алексея Жукова стало известно накануне. Также его задержание попало на видео. Чиновник подозревается в получении взятки. Его поймали после получения крупной суммы денег в автомобиле. В администрации Колпинского района Жуков курирует жилищный отдел, отдел районного хозяйства, благоустройства и дорожного хозяйства и сектор экологии.

Фото: Piter.tv