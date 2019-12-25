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Замглавы администрации Колпино арестовали на два месяца
Сегодня, 18:16
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Замглавы администрации Колпино арестовали на два месяца

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Сторона защиты запрашивала домашний арест.

Решением Колпинского районного суда Петербурга заключен под стражу замглавы администрации Колпино Алексей Жуков. Срок – до 11 октября 2020 года, на два месяца.

В этот же день ему было предъявлено обвинение в получении взятки (290-я статья УК РФ). Сам Жуков вину не признал, а от дачи показаний отказался, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. Сторона защиты запрашивала домашний арест.

Напомним, что о задержании Алексея Жукова стало известно накануне. Также его задержание попало на видео. Чиновник подозревается в получении взятки. Его поймали после получения крупной суммы денег в автомобиле.  В администрации Колпинского района Жуков курирует жилищный отдел, отдел районного хозяйства, благоустройства и дорожного хозяйства и сектор экологии. 

Фото: Piter.tv

Теги: арест, колпино, суд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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