Задержание замглавы Колпино попало на видео

На кадрах видно, что мужчина шел по тротуару, как вдруг его неожиданно схватила группа людей в черном.

Накануне стало известно о задержании заместителя главы администрации Колпинского района Алексея Жукова. Piter.TV получил видео, на котором запечатлен момент задержания. Чиновник подозревается в получении взятки. Его поймали после получения крупной суммы денег в автомобиле. В администрации Колпинского района Жуков курирует жилищный отдел, отдел районного хозяйства, благоустройства и дорожного хозяйства и сектор экологии. Ранее Piter.TV сообщил о том, что суд взыскал с МВД РФ 100 тыс. рублей в пользу петербуржца. Видео: Piter.TV