Задержание замглавы Колпино попало на видео

Накануне стало известно о задержании заместителя главы администрации Колпинского района Алексея Жукова. Piter.TV получил видео, на котором запечатлен момент задержания.
Чиновник подозревается в получении взятки. Его поймали после получения крупной суммы денег в автомобиле.
В администрации Колпинского района Жуков курирует жилищный отдел, отдел районного хозяйства, благоустройства и дорожного хозяйства и сектор экологии.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что суд взыскал с МВД РФ 100 тыс. рублей в пользу петербуржца.
Видео: Piter.TV
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