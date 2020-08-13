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Задержание замглавы Колпино попало на видео

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На кадрах видно, что мужчина шел по тротуару, как вдруг его неожиданно схватила группа людей в черном.

Накануне стало известно о задержании заместителя главы администрации Колпинского района Алексея Жукова. Piter.TV получил видео, на котором запечатлен момент задержания.

Чиновник подозревается в получении взятки. Его поймали после получения крупной суммы денег в автомобиле. 

В администрации Колпинского района Жуков курирует жилищный отдел, отдел районного хозяйства, благоустройства и дорожного хозяйства и сектор экологии. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что суд взыскал с МВД РФ 100 тыс. рублей в пользу петербуржца. 

Видео: Piter.TV 

Теги: администрация колпино, задержание
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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