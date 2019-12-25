Суд взыскал с МВД РФ 100 тыс. рублей в пользу петербуржца

Мужчина потратил 100 тыс. рублей, чтобы доказать, что он не виноват.

Петродворцовый районный суд Петербурга взыскал с МВД РФ 100 тыс.рублей в пользу Дениса Фоминова на расходы по оплате услуг защитника в административном деле. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

У мужчины забрали права, тогда как правонарушения он не осуществлял. Сначала мировой судья судебного участка №65 города Сосновый бор привлек Фоминова к ответственности. Затем постановлением Верховного суда РФ решение было отменено и производство по делу прекращено. На судебные разбирательства заявителю пришлось потратить 100 тыс. рублей. Именно эту сумму он и попросил взыскать с МВД.

Представитель МВД России по доверенности Харчёв В.Е. исковые требования хотел отклонить. Представитель УФК по Ленинградской области также возражал.

Верховный суд РФ в декабре 2018-го года установил, что полицейские вменяли мужчине нарушение на участке, на котором действовал дорожный знак "Обгон запрещен". Как оказалось, такого знака на участке нет. Кроме того, понятые и свидетели отсутствовали при составлении протокола.

Суд счел обоснованным привлечь МВД РФ к ответственности и взыскать за счет казны РФ 100 тыс. рублей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что пятерых петербургских полицейских задержали по подозрению в вымогательстве.

Фото: Piter.TV