Пятерых петербургских полицейских задержали по подозрению в вымогательстве

Правоохранители обещали подкинуть женщине, ищущей закладку с наркотиками, подкинуть еще веществ.

Пятерых патрульных полицейских в Петербурге подозревают в вымогательстве. По информации пресс-службы ГУ МВД по городу и области, 13 августа их задержали и отстранили от работы.

Само преступление могло быть совершено еще в мае: тогда патрульные остановили на улице Коллонтай женщину, ищущую закладку с наркотиками. Полицейские принялись требовать от женщины деньги за непривлечение к ответственности и пообещали подкинуть еще запрещенных веществ, чтобы статья стала "тяжелее". Отчаявшись, женщина передала полицейским свою банковскую карту и пароли к ней, сидя в служебной машине. С этого счета впоследствии сняли 30 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело о вымогательстве, решается вопрос об избрании патрульным меры пресечения. В городском ГУ МВД, тем временем, началась служебная проверка.

Ранее мы рассказывали, что инспектора ГИБДД подозревают в получении взятки в Петербурге.

Фото: Piter.TV