Инспектора ГИБДД подозревают в получении взятки в Петербурге

Возбуждено уголовное дело.

В четверг, 25 июня, стало известно, что сотрудники управления собственной безопасности полиции задержали инспектора ГИБДД, сотрудник подозревается в получении взятки.

По версии следствия, сотрудник получил взятку в размере 25 тысяч рублей от сотрудника компании, которая промывала канализацию на проезжей части улицы Восстановления: компания не получила разрешения на работы, поэтому инспектор предложил решить вопрос на месте.

Мужчину задержали на проспекте Ветеранов. Полиция проводит служебную проверку, в результате которой сотрудника уволят по дискредитирующим основаниям.

Ранее мы писали, что взятка в 200 тысяч рублей довела полицейского до уголовного дела.

Фото: Piter.TV